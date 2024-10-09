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Британское правительство сократило долю в NatWest ниже 16%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании за счет продажи акций NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) сократило свою долю в банке до 15,99% с 16,92%.

Министерство финансов 7 октября продало 76,5 млн акций банка, сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь государству принадлежит 1,33 млрд акций NatWest, стоимость которых оценивается в 4,63 млрд фунтов стерлингов ($6,07 млрд) исходя из котировок на закрытие торгов во вторник.

Котировки акций NatWest снижаются на 0,5% в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость банка с начала текущего года увеличилась более чем на 58% (до 28,9 млрд фунтов), тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил всего 6%.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. Планируется, что UKGI завершит продажу бумаг в 2025-2026 году. Это намерение подтвердила новый министр финансов Великобритании Рейчел Ривз.

NatWest Великобритания Royal Bank of Scotland Рейчел Ривз
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