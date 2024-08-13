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Грузовой корабль "Прогресс МС-26" покинет МКС и будет затоплен в Тихом океане

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-26", как ожидается, во вторник отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным "Роскосмоса", отстыковка запланирована на 05:00 по московскому времени.

В 08:41 по Москве корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится. Несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана в 2,3 тыс. км от города Веллингтон (Новая Зеландия) и в 7,7 тыс. км от города Сантьяго (Чили), сообщили в госкорпорации.

Грузовой корабль "Прогресс МС-26" прибыл на МКС 17 февраля 2024 года и доставил на станцию около 2,5 тонн грузов.

Веллингтон Новая Зеландия Роскосмос Прогресс МКС
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