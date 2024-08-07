Жилье в Британии в июле подорожало на 2,3%, рекордными темпами с начала года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Цены на британскую жилую недвижимость в июле увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax.

Темпы роста совпали с январскими, когда был зафиксирован рекордный подъем с февраля 2023 года. Рост цен фиксируется восьмой месяц подряд.

Относительно июня цены на жилье увеличились на 0,8% после нулевого роста месяцем ранее. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали подъема на 0,3%.

В настоящее время средняя стоимость объекта недвижимости в Великобритании составляет 291 268 фунтов стерлингов ($370,2 тыс.).

Наиболее значительный рост цен в годовом выражении в минувшем месяце был отмечен в Северной Ирландии (+5,8%), а Восточная Англия стала единственным регионом, где цены упали (-0,4%). В Лондоне жилье подорожало на 1,2% и стоит в среднем 536,1 тыс. фунтов.

"Решение Банка Англии снизить ставки на прошлой неделе является позитивным фактором для желающих рефинансировать ипотеку, купить свой первый дом или улучшить жилищные условия, - отметила глава отдела ипотеки в Halifax Аманда Брайден. - Однако высокие цены и дефицит предложения продолжают создавать проблемы для потенциальных покупателей".

Эксперт ожидает сохранения тренда на умеренный подъем цен до конца текущего года.