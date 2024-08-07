Германия призывает сограждан не дожидаться эвакуации и самим покидать Ливан

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - МИД Германии в среду призвал находящихся в Ливане немцев незамедлительно покинуть эту страну, а не ждать возможной операции по эвакуации, сообщают западные СМИ.

"Пришло время покинуть Ливан", - приводят СМИ слова представителя внешнеполитического ведомства Германии.

Он настоятельно рекомендовал гражданам Германии самим организовать выезд из Ливана, даже если речь идет о дорогих непрямых перелетах. Представитель МИД добавил, что слухи о возможной операции по эвакуации из Ливана дали гражданам Германии ложное ощущение безопасности.

В понедельник немецкие СМИ сообщали, что Германия планирует массовую эвакуацию граждан из Ливана из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке: немецкие ВВС планируют использовать самолеты A400M, чтобы оперативно перевезти граждан страны из Ливана на Кипр, а оттуда в Германию.

По данным МИД Германии, в Ливане находится около 2,1 тыс. немецких граждан.

Власти Германии неоднократно призывали своих граждан покинуть территорию Ливана на фоне роста напряженности между Израилем и движением "Хезболла".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.