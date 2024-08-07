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Британские военные готовятся эвакуировать сограждан из Ливана

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании более тысячи военнослужащих готовятся к эвакуации британцев из Ливана в связи с эскалацией конфликта Израиля с движением "Хезболла", пишет The Times со ссылкой на источники.

Подготовка началась в связи с заявлением британского МИД о том, что ситуация может быстро ухудшиться. 3 августа Форин-офис призвал британцев самостоятельно покинуть Ливан, однако теперь идет подготовка к организованной эвакуации. По данным ведомства, в Ливане сейчас могут находиться около 16 тысяч британцев.

Сотни военнослужащих уже передислоцировались на британскую военную авиабазу Акротири на Кипре. Сотни находящихся в Британии военных получили приказ быть готовыми к передислокации.

Кроме того, два корабля ВМС Великобритании и несколько транспортных самолетов ВВС королевства находятся в состоянии готовности в Восточном Средиземноморье.

По данным источников The Times, если Иран, "Хезболла" и военизированные группировки на Ближнем Востоке нанесут удар по Израилю, ожидается, что Израиль проведет ответную атаку, в результате чего "кризис может перерасти в полномасштабный региональный конфликт, в который втянут США и Великобританию". Целями Израиля в Ливане собеседники газеты назвали район Дахия в Бейруте, считающийся оплотом "Хезболлы", и расположенный в ливанской столице аэропорт.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан МИД Кипр Бейрут Великобритания
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