В Литве могут запретить госзакупки у работающих с Россией компаний

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Литовские компании, продолжающие работать в России, Белоруссии, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, могут лишиться возможности участвовать в Литве в процедурах госзакупок в оборонной, энергетической, транспортной и ряде других сфер.

Такие поправки к закону о госзакупках в сфере обороны и безопасности и к закону о закупках, осуществляемых заказчиками в сфере водного хозяйства, энергетики, транспорта или почтовых услуг, внесла в Сейм член парламентского комитета по экономике Ева Пакарклите.

Поправки позволят закупающей организации отклонить предложение поставщика, если он действует напрямую или через посредников в перечисленных странах.

Пакарклите напомнила, что с июня действует постановление, позволяющее властям отстранять литовские компании, работающие в "странах-агрессорах", от государственных закупок. Предлагаемые поправки расширят возможности властей в этой сфере.

Сейм Литвы недавно разрешил исключать из процедур госзакупок связанных с Россией и Белоруссией литовских и иностранных поставщиков, а также их партнеров.

В Литве отстранить компании от госзакупок также возможно, если страна-производитель поставляемого товара является "недружественной" страной или имеется информация от государственных ведомств о том, что заключение сделки не будет соответствовать интересам национальной безопасности.

Сейчас в России работают около 140 компаний с литовским капиталом.