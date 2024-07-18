Литва выйдет из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сейм Литвы денонсировал Конвенцию по кассетным боеприпасам, сообщил сайт парламента.

"Сейм принял решение денонсировать Дублинскую конвенцию по кассетным боеприпасам от 30 мая 2008 года. За закон, предусматривающий это, проголосовали 103 члена Сейма, 1 против, 4 депутата воздержались", - говорится в сообщении.

После денонсации Конвенции и выхода из нее Литве больше не будет запрещено приобретать, накапливать и, при необходимости, применять кассетные боеприпасы.

По мнению инициаторов процедуры, это повысит эффективность обороны территории Литвы и послужит дополнительным сдерживающим фактором для потенциального агрессора. Кроме того, появится возможность обучать солдат использованию этих высокоэффективных военных средств территориальной обороны самостоятельно или совместно с союзниками.

"Такое решение позволит снизить логистическую нагрузку и снизить общую стоимость боеприпасов вдвое. Кассетные боеприпасы являются весьма эффективным средством защиты, так как могут использоваться для обороны большой территории и повышают эффективность защиты от целей, занимающих большую площадь", - добавили в Сейме.

Как заявил через пресс-службу Сейма министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас, "сегодня эти вооружения используются гораздо ответственнее, есть гораздо более современные технологии, более эффективные, более безопасные".

В Сейме также подчеркнули, что "из стран НАТО, имеющих границу с Россией, членами Конвенции являются только Литва и Норвегия. США не присоединились к этой конвенции, как и другие союзники нашего региона, с которыми тесно планируется совместная оборона (Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния)".