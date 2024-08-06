Польша не планирует запрещать въезд зарегистрированным в Белоруссии легковым автомобилям

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Польша не планирует запрещать въезд зарегистрированным в Белоруссии легковым автомобилям, заявил в эфире Польского радио заместитель главы польского МИД Анджей Шейна.

"Мы не планируем блокировать въезд легковых авто с белорусскими номерами, хотя могли бы это сделать", - сказал он, добавив, что в ведомстве не хотят, чтобы такие меры "затрагивали обычных людей".

Шейна признал, что полное закрытие польско-белорусской границы навредило бы экономическим интересам не только Белоруссии и России, но и самой Польши.

С 16 июля въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, запретила Латвия. Служба государственных доходов Латвии заявила, что эта мера призвана "снизить риски обхода санкций". Затем такие же решения приняли Литва и Эстония.