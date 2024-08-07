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Литва начала установку противотанковых заграждений на границе с Белоруссией и РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Литва перемещает к границам с Белоруссией и Россией противотанковые заграждения, сообщил в среду министр национальной обороны страны Лауринас Касчюнас.

"У отечественных производителей за 4 млн евро закуплены средства контрмобильности", - сказал Касчюнас в эфире радио LRT, уточнив, что речь идет о противотанковых ежах, "зубах дракона" и других фортификационных средствах.

Глава Минобороны добавил, что открытие первого участка размещения таких средств планируется 22 августа, всего их будет 27. По его словам, заграждения "в кратчайшие сроки будут доставляться к месту установки".

Ранее сообщалось, что Литва наряду с другими балтийскими странами создает на границе с Россией и Белоруссией так называемую Балтийскую линию обороны, которая предполагает строительство укрепленных оборонительных позиций и различных заграждений, включая, помимо "зубов дракона", противотанковые рвы и минирование приграничной территории.

Литва Белоруссия
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