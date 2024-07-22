Латвия начала установку противотанковых заграждений на границе с Россией

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Латвия начала установку противотанковых заграждений на границе с Россией, сообщил депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков.

Он опубликовал в своем телеграм-канале видео с рядами так называемых зубов дракона, бетонных фортификационных сооружений. "Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП Терехово", - прокомментировал Ушаков видеозапись.

Ранее сообщалось, что Латвия наряду с другими балтийскими странами создает на границе с Россией и Белоруссией так называемую Балтийскую линию обороны, которая предполагает строительство укрепленных оборонительных позиций и различных заграждений, включая, помимо "зубов дракона", противотанковые рвы и минирование приграничной территории.