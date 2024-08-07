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Белый дом продолжит попытки снизить напряженность на Ближнем Востоке

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Администрация США продолжит работу по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявили в среду в Белом доме.

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"Мы продолжим вести переговоры с нашими партнерами на Ближнем Востоке и призывать к деэскалации", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

"Мы сосредоточены на том, чтобы снизить напряженность", - добавила она.

В миреВ армии Ирана пообещали скорый и мощный ответ Израилю на гибель Исмаила ХанииЧитать подробнее

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на лиц, знакомых с американскими разведданными, что, по оценкам властей США, Иран и "Хезболла" решили нанести удар по Израилю позже, чем предполагалось изначально, атака может произойти в четверг или пятницу.

США Белый дом Карин Жан-Пьер Ближний Восток
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