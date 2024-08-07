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В США прогнозируют атаку Ирана и "Хезболлы" на Израиль в четверг или пятницу

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти США считают, что Иран и движение "Хезболла" решили нанести удар по Израилю позже, чем предполагалось изначально, и могут провести атаку в четверг или пятницу, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на лиц, знакомых с американскими разведданными.

"Хотя суть ответных мер Ирана и "Хезболлы" остается неясной, власти США уверены в неизбежности атаки. Первоначальные оценки предсказывали ее в начале недели, но самые свежие разведданные дают основания полагать, что ответ отложили до вечера четверга или пятницы", - передал телеканал.

Информация разведки также указывает на то, что Иран в начале дождется окончания экстренного заседания Организации исламского сотрудничества, созываемого в среду Тегераном в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее неназванный представитель американских властей заявлял телеканалу, что Вашингтон ожидает атак на силы США в Сирии и Ираке в рамках ответных действий Ирана и "Хезболлы".

4 августа портал Axios сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил коллег из стран G7 о возможном начале атаки Ирана и "Хезболлы" на Израиль 5 августа.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" обещали отомстить за их гибель.

The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании.

США Иран Хезболла Израиль Ливан
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