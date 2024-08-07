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Авиакомпании Египта приостановят полеты над Ираном в ночь на четверг

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти Египта распорядились, чтобы авиакомпании страны не использовали воздушное пространство Ирана с 22:00 среды до 01:00 четверга (по московскому времени), сообщает в среду "Аль-Джазира".

"Все авиаперевозчики Египта должны избегать района, закрепленного за диспетчерской службой "Тегеран". Ни один полёт не будет осуществлён в этом воздушном пространстве", - предписывает извещение египетскому лётному составу.

Это решение Египет принял на фоне опасений, что Иран в скором времени может нанести удары по Израилю. Однако иранская сторона заверила, что в данном случае проблема не в этом. По сообщению арабских СМИ, Тегеран предупредил иностранные авиалинии, что в ночь на четверг планирует провести военные учения.

Многие авиалинии в последние дни пересматривают расписание рейсов во избежание воздушного пространства Ирана и Ливана, а также отменяют полёты в Израиль и Ливан, опасаясь эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Обстановка резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на лиц, знакомых с американскими разведданными, что, по оценкам властей США, Иран и "Хезболла" решили нанести удар по Израилю позже, чем предполагалось изначально, и могут провести атаку в четверг или пятницу.

Египет Израиль Иран Ливан
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