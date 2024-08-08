Блинкен и Гутерриш обсудили выборы в Венесуэле

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем прошедшие в Венесуэле выборы и поблагодарил его за призыв партий страны к диалогу, сообщил Госдепартамент США.

"Госсекретарь поблагодарил генерального секретаря за его усилия, направленные на то, чтобы убедить партии Венесуэлы начать обсуждение мирного перехода к демократическим нормам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Блинкен и Гутерриш "выразили готовность поддерживать инклюзивный венесуэльский процесс по восстановлению демократических норм в координации с международными партнерами".

Они выразили обеспокоенность безопасностью представителей оппозиции, осудив "политическое насилие и репрессии, неизбирательные аресты и нарушение надлежащей процедуры", сообщил госдеп.

На этой неделе генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил, что ведомство начало расследование в отношении лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса, который был кандидатом в президенты на прошедших 28 июля выборах.

В заявлении генпрокурора говорилось, что Мачадо и Гонсалес "ложно объявили победителя президентских выборов, отличного от того, который был объявлен Национальным избирательным советом (НИС) - единственным органом, имеющим на это право".

НИС Венесуэлы объявил результаты выборов, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал нынешний президент страны Николас Мадуро, в то время как оппозиционеры считают, что выборы с 73% голосов избирателей выиграл кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

Блинкен заявил на минувшей неделе, что американское правительство признает Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов.