Избирком Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах после подсчета 97% голосов

Ряд стран признали победителем оппозиционера Гонсалеса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо в пятницу по итогам подсчета 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах, сообщает агентство ЭФЭ.

Согласно обновленным данным, Мадуро набрал 51,95% голосов, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа - 43,18%.

В избиркоме также отметили, что несмотря на многочисленные призывы оппозиции и представителей других государств и международных организаций, НИС не может предоставить подробные результаты президентских выборов из-за "массированных кибератак из разных уголков мира, которые замедлили передачу протоколов и сам процесс обнародования результатов".

Тем не менее президент Эквадора Даниэль Нобоа опубликовал в соцсети X заявление, согласно которому его страна считает Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле.

"После публичных заявлений о серьезном демократическом кризисе в Венесуэле и появлении доказательств, касающихся фальсификации результатов выборов, правительство Эквадора признает Эдмундо Гонсалеса Уррутиа законным победителем президентских выборов в Венесуэле", - говорится в документе.

Ранее в пятницу глава аргентинского МИД Диана Мондино также выразила поддержку Гонсалесу и объявила, что Аргентина признает его победу на президентских выборах.

"Мы все можем без сомнения подтвердить, что законным победителем и избранным президентом Венесуэлы является Эдмундо Гонсалес Уррутиа", - заявила Мондино.

Представитель правительства Аргентины Мануэль Адорни также отметил, что сложно сказать, как будет решен кризис в Венесуэле, "исходя из очевидного факта, а именно что диктатор Мадуро проиграл выборы и протоколы голосования так и не обнародовали".

"Международное сообщество в большинстве своем склоняется к тому, чтобы признать, что все это было большим мошенничеством и что диктатор Мадуро должен отойти от власти", - подчеркнул Адорни.

Победу Гонсалеса признали и власти Уругвая.

"Основываясь на неопровержимых доказательствах, Уругвай признает, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил большинство голосов на президентских выборах в Венесуэле", - написал глава МИД Уругвая Омар Паганини в соцсети X.

В среду страны "Группы семи" (G7) обратились к Каракасу с призывом опубликовать полноценные данные о результатах голосования на президентских выборах в Венесуэле.

В G7 пояснили, что независимые наблюдатели, присутствовавшие на выборах, выразили в отчетах "серьезную обеспокоенность в связи с объявленными результатами президентских выборов в Венесуэле, а также в связи с тем, как проходил избирательный процесс, особенно в том, что касается нарушений и отсутствия прозрачности при окончательном подсчете голосов".

В ночь на пятницу госдепартамент США опубликовал заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором говорилось о том, что американские власти признают Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле.

В документе утверждается, что при обработке бюллетеней НИС "были допущены серьезные ошибки, что привело к объявленному результату, который не отражает волю венесуэльского народа".

В подтверждение этому Блинкен отметил, что оппозиция опубликовала данные обработки более 80% бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по Венесуэле. По словам госсекретаря США, "эти бюллетени свидетельствуют о том, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил большинство голосов на этих выборах с непреодолимым отрывом". В то же время, НИС, "несмотря на неоднократные призывы венесуэльцев и международного сообщества, не опубликовал данные или какие-либо бюллетени".

"Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутиа с успешной избирательной кампанией. Сейчас венесуэльским партиям пора начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа", - заявил госсекретарь.

Президентские выборы в Венесуэле прошли в воскресенье, 28 июля. НИС ранее объявил результаты выборов с учетом подсчета около 80% голосов, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Однако оппозиционеры считают, что выборы выиграл Гонсалес, которого поддержали они.