Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться из ряда городов в районе Хан-Юниса

Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась с призывом к жителям нескольких городов в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа перебраться в установленную Израилем гуманитарную зону, сообщает в четверг The Times of Israel.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи уточнил, что эвакуироваться следует населению городов Аль-Карара, Бани-Сухайла, Абасан аль-Кабира и Хуза. Он уточнил, что ЦАХАЛ собирается вести операцию против вражеских группировок в зоне Хан-Юниса.

В начале июля ЦАХАЛ также отдавала распоряжение об эвакуации жителей на востоке Хан-Юниса прежде, чем начать там операцию. Позднее израильские военные покинули эту зону.

The Times of Israel напоминает, что на данный момент примерно 1,9 млн человек из 2,3 млн жителей анклава находятся в гуманитарной зоне, которая занимает аль-Маваси, западные кварталы Хан-Юниса и Дейр-эль-Балах в центральной части сектора.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.