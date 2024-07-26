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С начала новой операции Израиля в Хан-Юнисе убиты больше 100 боевиков

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные убили больше 100 боевиков ХАМАС в ходе новой операции в Хан-Юнисе в секторе Газа, пишет The Times of Israel.

Операция началась 22 июля, через три месяца после отхода израильских войск из города. В Хан-Юнисе действует 98-я дивизия ЦАХАЛа. За сутки по ее наводкам беспилотники ВВС Израиля нанесли удары по семи минометным позициям врага. The Times of Israel напоминает, что наступательные действия военных 24 июля позволили провести эвакуацию пяти тел погибших заложников.

Южнее 162-я дивизия ЦАХАЛа продолжала действовать в Рафахе, ликвидировала живую силу неприятеля, вела поиски туннелей и вооружений, включая установки для запуска ракет дальнего действия.

За минувший день истребители, вертолеты и дроны ЦАХАЛа атаковали 45 целей по всей Газе, включая неприятельских бойцов, входы в туннели, здания, используемые врагом, а также ракетные установки, которые, вероятно, ранее применяли для ударов по городу Беэр-Шева на юге Израиля.

Хроника 07 октября 2023 года – 26 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ Газа Хан-Юнис Рафах Израиль
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