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Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что пока не собирается в отставку

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен оставаться на своем посту до тех пор, пока он может приносить пользу своей стране, заявил он в интервью Time.

"Я останусь на посту до тех пор, пока не перестану верить, что я могу привести Израиль к безопасному будущему и процветанию", - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли он оставаться премьером после завершения конфликта в секторе Газа.

При этом Time отмечает, что 72% израильтян считают, что Нетаньяху должен уйти в отставку либо прямо сейчас, либо после завершения конфликта в секторе Газа.

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Нетаньяху также заявил, что в настоящий момент он возглавляет усилия по защите страны и ведет ее к победе, "которая, как мне кажется, приближается".

Вместе с тем он отметил, что "не заботится о том, чтобы оставаться премьер-министром" в будущем. "Я буду продолжать делать это до тех пор, пока я чувствую, что могу внести свой вклад. И до тех пор, пока люди этого хотят... У нас нет монархии, у нас демократия", - заявил он.

В последние месяцы многие израильтяне выражают недовольство действиями правительства, в частности из-за отсутствия сделки по освобождению израильских заложников, которые находятся в секторе Газа. В связи с этим в стране регулярно проходят протесты.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Биньямин Нетаньяху Израиль
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