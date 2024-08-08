В Пентагоне заявили, что действия Украины в Курской области не нарушают политику США

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Действия Украины в Курской области и использование там американского оружия не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Киеву, заявила в четверг представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

"Да, это соответствует нашей политике", - заявила она, отвечая на вопрос о том, является ли Курская область регионом, в котором, по мнению США, Украина может использовать переданное Вашингтоном оружие.

Вместе с тем, она вновь отметила, что США не поддерживают дальнобойные атаки против РФ.

7 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что в атаке на Курскую область участвовали около тысячи украинских военнослужащих.

По данным Герасимова, 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что армия Украины потеряла 660 военнослужащих после атаки на Курскую область.