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В Пентагоне заявили, что действия Украины в Курской области не нарушают политику США

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Действия Украины в Курской области и использование там американского оружия не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Киеву, заявила в четверг представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

"Да, это соответствует нашей политике", - заявила она, отвечая на вопрос о том, является ли Курская область регионом, в котором, по мнению США, Украина может использовать переданное Вашингтоном оружие.

Вместе с тем, она вновь отметила, что США не поддерживают дальнобойные атаки против РФ.

7 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что в атаке на Курскую область участвовали около тысячи украинских военнослужащих.

По данным Герасимова, 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что армия Украины потеряла 660 военнослужащих после атаки на Курскую область.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Вашингтон Курская область Минобороны РФ Украина США
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