Связь и мобильный интернет в 8 районах Курской области временно сделали бесплатными

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Услуги связи и мобильного интернета будут бесплатны для всех жителей в восьми районах Курской области до окончания режима чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении Минцифры России.

"С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе", - заявили в ведомстве.

Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.

По информации Минцифры, бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS.

"Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - добавили в ведомстве.

"Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи, в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счета, сколько потребуется", - заверили в министерстве.

Режим ЧС был введен в Курской области 7 августа после нападения украинских военных на регион.