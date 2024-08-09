В Болгарии сформируют новое временное правительство

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев поручил заместителю председателя Счетной палаты Горице Гранчаровой-Кожаревой сформировать техническое (временное) правительство страны, сообщает Болгарское национальное радио.

Перед этим прежний председатель технического правительства Димитар Главчев отказался сформировать очередной временный кабинет министров. Главчев руководит Счетной палатой Болгарии, но на период нахождения в должности временного премьера на основном месте работы он находился в неоплачиваемом отпуске.

Ожидается, что Гранчарова-Кожарева сформирует кабинет до 19 августа. Ее техническое правительство будет работать до очередных досрочных парламентских выборов в стране. Наиболее подходящей датой для них Радев считает 20 октября. Эти выборы пройдут после того, как трем основным политическим силам нынешнего состава парламента - консервативной партии ГЕРБ и проевропейской коалиции, в которую входят партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", а также партии "Есть такой народ" по итогам выборов, которые прошли в июне, не удалось сформировать правительство.

Гранчарова-Кожарева - вторая женщина во главе правительства в истории Болгарии. Первой при президенте Желю Желеве в 1994 году была Ренета Инджова.

Кризис власти в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось шесть правительств.