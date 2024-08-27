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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:44

Временное правительство Болгарии принесло присягу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Болгарии министры временного правительства во главе с Димитаром Главчевым принесли присягу в парламенте страны, сообщает газета Sofia Globe.

Специальное заседание Национального собрания, созванное для приведения правительства к присяге, длилось всего восемь минут, отметило издание.

Во временном кабинете министров глава национальной полиции Атанас Илков сменит Калина Стоянова на посту министра внутренних дел Болгарии. Главой МИД назначен Иван Кондов, ранее этот пост занимал Главчев.

Президент Болгарии Румен Радев 27 августа подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 27 октября.

Голосование пойдет после того, как трем основным политическим силам нынешнего состава парламента - консервативной партии ГЕРБ и проевропейской коалиции, в которую входят партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", а также партии "Есть такой народ" - по итогам выборов, которые прошли в июне, не удалось сформировать правительство.

Кризис власти в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось шесть кабинетов министров.

Болгария Румен Радев правительство Димитар Главчев
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