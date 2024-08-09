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Молдавия ввела превентивные меры из-за риска срыва поставок российского газа через Украину

Молдавия ввела превентивные меры из-за риска срыва поставок российского газа через Украину
Фото: Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ввела превентивные меры в связи с риском прекращения поставок российского газа через газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области России, сообщило правительство страны.

"В контексте информации, представленной министерством энергетики о потенциальном риске прекращения поставок природного газа в результате военных действий в районе трансграничного пункта соединения между Российской Федерацией и Украиной ("Суджа") принято решение принять превентивные меры для обеспечения энергетической безопасности страны", - сообщил сайт молдавского кабинета.

"Члены комиссии установили, что в настоящее время нет никаких отключений или рисков немедленных отключений. Установление режима тревоги даст ответственным учреждениям необходимые рычаги для тщательного мониторинга и быстрого вмешательства, в случае необходимости", - говорится в сообщении.

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Содержание принимаемых мер в сообщении не указывается.

В связи с введением молдавской стороной превентивных мер Румыния заявила, что поддержит энергетическую безопасность Молдавии. "У нас есть способность и решимость безоговорочно поддержать республику Молдова, тем более в эти особенно сложные времена", - сказал министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в ходе телефонного разговора с министром энергетики Молдавии Виктором Парликовым в контексте введения в Молдавии режима повышенной готовности в газовом секторе.

"Мы скоординировались (с Молдавией - ИФ), как всегда, чтобы справиться с этой ситуацией с максимальной эффективностью", - добавил Бурдужа.

8 августа министерство энергетики Молдавии инициировало процедуру введения режима повышенной готовности на рынке природного газа по предложению румынского оператора газотранспортной системы Vestmoldtransgaz (управляет газопроводом между Румынией и Молдавией Яссы-Унгены-Кишинев) "в связи с полученной от украинского оператора ГТС информацией о ситуации на газоизмерительной станции "Суджа" в РФ.

Парликов заявил, что на данный момент непосредственной угрозы остановки поставок газа на левый берег Днестра нет, но нужно время на то, чтобы отреагировать и решить проблемы, если они возникнут.

По данным операторов, природный газ поставляется через Украину в приднестровский регион в нормальном режиме, при этом имеются достаточные объемы газа для нужд правого берега Днестра, включая гарантийные запасы и законтрактованные операторами рынка объемы.

Текущие поставки российского газа в Молдавию составляют 5,7 млн кубометров сутки, весь объем газа с декабря 2022 года страна поставляет в Приднестровский регион, который взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Газ в Приднестровье по молдавской ГТС поступает через газораспределительную станцию в городе Суджа в Курской области. В случае возникновения проблем в работе ГРС Приднестровский регион рискует остаться без газа. Остальная часть Молдавии получает энергоресурс через Румынию по ветке Яссы-Кишинев. Молдавская госкомпания Energocom создала в хранилищах на Украине и в Румынии запасы примерно в 100 млн кубометров, что составляет более 15% годового потребления газа.

Молдавия газ РФ Украина
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