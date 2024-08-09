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Иранский КСИР получил 2,6 тыс. ракет, дронов и другого военного оборудования

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Иранские власти в пятницу передали в ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) 2640 единиц различного военного оборудования, сообщает агентство "Мехр".

В частности, в войска поступили различные ракетные комплексы средней и большой дальности, в том числе вооруженные новыми ракетами с боевой частью большой разрушительной силы и малой вероятностью обнаружения.

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Также в ВМС направлены боевые беспилотники, корабельные радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом стало известно на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке после убийства на прошлой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

КСИР Иран
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