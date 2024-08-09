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У США нет данных о сроках и сути возможного удара Ирана по Израилю

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти США не располагают данными, когда и как именно Иран планирует нанести удар по Израилю в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Американские власти не имеют ясных указаний на рамки и сроки ответных мер Ирана, в отличие от периода, предшествовавшего иранской атаке 13 апреля на Израиль ракетами и беспилотниками", - отмечает издание.

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В данный момент в Вашингтоне на основе наиболее актуальных разведданных полагают, что удар может последовать в грядущие выходные. По словам одного из собеседников газеты, США полагают, что иранские власти все еще находятся в стадии планирования вероятной операции.

Кроме того, США не знают, намерено ли движение "Хезболла" атаковать Израиль в рамках скоординированной с Ираном кампании или хотело бы действовать независимо.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе Хании в Тегеране и Фуада Шукра - старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

США Иран Израиль
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