Китай пожаловался в ВТО на новые пошлины на ввоз китайских электромобилей в ЕС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Китай официально подал жалобу в ВТО на решение Еврокомиссии о введении дополнительных пошлин на ввоз в Евросоюз произведенных в КНР электромобилей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Это решение принято для защиты прав и интересов представителей отрасли, заявило Минторговли КНР.

С 5 июля ЕК ввела временные дополнительные пошлины на импорт в ЕС китайских электромобилей. Регулятор пришел к заключению, что цепочки создания стоимости электромобилей в КНР выигрывают от несправедливого субсидирования. Это создает угрозу экономического ущерба для европейских производителей электромобилей, считают в ЕК.

В жалобе Минторга КНР, направленной в ВТО, говорится, что выводы ЕС не имеют фактической и правовой основы.

"Такое решение грубо нарушает правила ВТО и подрывает глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата", - заявил представитель китайского Минторга.

"Мы призываем ЕС немедленно исправить допущенные нарушения и вместе работать над защитой китайско-европейского экономического и торгового сотрудничества, а также над обеспечением стабильности цепочек поставок в сфере электромобилей", - сказал он.

Максимальный срок действия пошлин - четыре месяца. В течение этого периода должно быть принято окончательное решение путем голосования стран ЕС. В случае если это произойдет, пошлины будут введены на пять лет.

Для крупнейшего китайского производителя электромобилей BYD Co. дополнительная импортная пошлина составит 17,4%, для Geely - 19,9%, для SAIC Motor - 37,6%. В ЕС уже действовали 10%-е пошлины на ввоз электромобилей из КНР.

Дополнительные сборы для других китайских производителей, сотрудничавших с ЕК, составят 20,8%, для не сотрудничавших с регулятором компаний - 37,6%.

В случае американского производителя электромобилей Tesla, который поставляет выпускаемые на шанхайском предприятии электрокары в Евросоюз, пошлина будет рассчитана в индивидуальном порядке на окончательном этапе, говорилось в материалах ЕК.