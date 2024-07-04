Китай ждет скорого урегулирования с ЕС вопроса о пошлинах на электромобили из КНР

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Руководство Китая рассчитывает в ближайшее время договориться с Евросоюзом по поводу планируемых импортных пошлин на китайские электромобили, заявил представитель китайского Минторговли Хэ Ядун. Об этом сообщает CNBC.

"Мы надеемся, что европейская сторона будет сотрудничать с Китаем, чтобы встретиться посередине дороги, проявить искренность, ускорить консультации и, основываясь на законе и реальности, как можно скорее достичь взаимоприемлемого решения", - сказал он журналистам.

Он также подтвердил, что Китай выступает против антисубсидиарного расследования ЕС, и отметил, что у сторон есть еще четыре месяца.

Еврокомиссия в июне предупредила, что в случае неудачных переговоров с Пекином 4 июля введет новые пошлины на ввоз китайских электромобилей, а спустя еще четыре месяца вступят в силу "окончательные меры".

Расследование европейского регулятора дало предварительные результаты, по которым участники цепочки создания стоимости электромобилей в КНР выигрывают от несправедливого субсидирования. Это создает угрозу экономического ущерба для европейских производителей электромобилей, заявляла Еврокомиссия. ЕК предложила Пекину обсудить эти результаты и изучить возможные пути решения выявленных проблем в соответствии с требованиями ВТО.

Минторговли КНР сообщало, что глава этого ведомства Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис 22 июня обсудили европейское расследование в ходе виртуальной встречи.

Хэ Ядун 4 июля сказал, что Пекин и Брюссель провели несколько раундов переговоров на техническом уровне, но не уточнил, продолжаются ли они.