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Лукашенко приказал усилить группировки войск на Мозырском и Гомельском направлениях

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал распоряжение усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, сообщил министр обороны страны Виктор Хренин.

"Главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях", - заявил Хренин, которого цитирует в субботу агентство БелТА.

"Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе, реактивные системы "Полонез" и комплексы" Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы", - добавил глава Минобороны.

Хренин отметил, что данные действия приняты с учетом обстановки, складывающейся на Украине, а также в Курской области России.

Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении украинских БПЛА над территорией Белоруссии в пятницу вечером.

"В результате действий наших боевых расчетов часть летательных аппаратов была уничтожена. Остальные, находящиеся вне зоны поражения средств ПВО, были взяты под контроль подразделений дежурных сил РТВ и переданы на сопровождение российской стороне", - сообщил в свою очередь Хренин.

Александр Лукашенко Виктор Хренин
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