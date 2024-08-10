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Боррель заявил, что в ЕС потрясены израильским ударом по школе в Газе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что не может быть оправдания нападениям израильской армии на палестинские школы, по десяти из которых, по меньшей мере, нанесены атаки за последние недели.

"Мы потрясены кадрами из школы в Газе, подвергшейся израильскому удару, в результате которого, как сообщается, погибли десятки палестинцев", - написал в субботу в соцсети глава дипломатии ЕС.

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По его данным, более 40 тыс. палестинцев были убиты с начала войны.

Как подчеркнул Боррель, "прекращение огня - единственный способ остановить убийства мирных жителей и обеспечить освобождение заложников".

В результате израильского удара по школе в секторе Газа, как минимум, 93 человека погибли, сообщают западные СМИ со ссылкой на ХАМАС.

Израиль утверждает, что боевики ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" находились в школе, по которой нанесен удар.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 10 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ЕС Жозеп Боррель
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