Минобороны Белоруссии обнародовало кадры со сбитыми украинскими беспилотниками

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии обнародовало кадры со сбитыми над территорией республики беспилотниками.

В сюжете, который вышел в эфир в субботу на гостелеканале ОНТ, были показаны обломки беспилотников в лесистой местности. По заявлению Минобороны, это части тех БПЛА, которые были сбиты накануне вечером над территорией Белоруссии. Сообщается, что сбитые дроны изучают специалисты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении украинских БПЛА над территорией республики накануне вечером.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, на специально созванном брифинге уточнил, что в результате действий боевых расчетов часть летательных аппаратов была уничтожена. "Остальные, находящиеся вне зоны поражения средств ПВО, были взяты под контроль подразделений дежурных сил РТВ и переданы на сопровождение российской стороне", - сказал он.