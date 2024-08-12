Поверенного в делах ЕС в Белоруссии вызвали в МИД республики

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В связи с нарушением воздушного пространства Белоруссии украинскими беспилотниками в МИД был вызван поверенный в делах Евросоюза в республике Стен Нёрлов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства в понедельник.

"В связи с нарушением воздушного пространства Беларуси 9 августа 2024 г. украинскими БПЛА до европейского дипломата доведена позиция белорусской стороны по этому вопросу. Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников", - отметили в МИД.

"Акцентировано, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением, в т.ч. на страны ЕС", - говорится в сообщении.

Белоруссия, которая неизменно выступает за мирное урегулирование кризиса путем переговоров, призывает Евросоюз принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем, подчеркнули в белорусском МИДе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 августа рассказал об инциденте в воздушном пространстве республики, который произошел вечером 9 августа. По его словам, силы ВВС и войск ПВО Белоруссии были переведены в повышенную боеготовность из-за нарушения границы украинскими беспилотниками. Несколько целей были уничтожены над территорией Белоруссии, по остальным информация была передана российской стороне.