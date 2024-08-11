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Аккаунт предвыборного штаба Трампа взломали из-за рубежа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа заявил, что некоторые из его внутренних интернет-сетей были недавно взломаны иностранными источниками, сообщает The Hill.

По данным издания, первым о взломе сообщила газета Politico, которая с анонимного аккаунта получила электронные письма с документами из предвыборного штаба Трампа.

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"Эти документы были получены незаконно из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью вмешательства в выборы 2024 года, а также для того, чтобы посеять хаос во всем нашем демократическом процессе", - заявил The Hill представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг.

Он добавил, что d опубликованном в пятницу сообщении компании Microsoft говорилось, что на выборы 2024 года "нацелен Иран", и что иранские хакеры "взломали аккаунт "высокопоставленного чиновника".

"Иранцы знают, что президент Трамп положит конец их террору, как он это делал в первые четыре года своего пребывания в Белом доме, - сказал Чунг. - Любые СМИ или новостные агентства, перепечатывающие документы или внутреннюю переписку, выполняют приказы врагов Америки".

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