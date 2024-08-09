Харрис подтвердила готовность к дебатам с Трампом 10 сентября на телеканале АВС

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис сообщила, что "ждет с нетерпением" дебаты со своим оппонентом от республиканцев экс-главой государства Дональдом Трампом.

"Я слышала, что Дональд Трамп, наконец, согласился на дебаты со мной 10 сентября. Жду их с нетерпением", - написала Харрис в социальных сетях.

Кроме того, Харрис также сообщила журналистам, что готова обсудить вопрос о дебатах и в дальнейшем.

"Буду рада поговорить о дополнительных дебатах после 10 сентября", - сказала она.

В четверг Трамп заявил, что в сентябре планирует провести серию из трех дебатов с Харрис.

"Я считаю очень важным провести дебаты. Мы договорились с телеканалом Fox News на 4 сентября, с NBC News - на 10 сентября и с ABC News - на 25 сентября", - объявил Трамп на пресс-конференции во Флориде.

"Я с нетерпением жду дебатов, думаю, они внесут ясность", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что кандидаты не могут согласовать дату проведения дебатов. Харрис настаивала на проведении дебатов 10 сентября на телеканале ABC, о чем договорились Трамп и президент Джо Байден до того, как последний выбыл из президентской гонки, Трамп, однако, посчитал эту договоренность недействительной. Несколько дней назад он предложил провести дебаты в начале сентября на телеканале Fox News, но предвыборный штаб Харрис отказался от этой идеи.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.