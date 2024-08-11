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Талибы объявили годовщину падения Кабула государственным праздником

Талибы объявили годовщину падения Кабула государственным праздником
Фото: Mohammad Noori/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило среду, 14 августа - годовщину падения правительства президента Ашрафа Гани - государственным праздником.

В министерстве заявили, что в среду по случаю третьей годовщины "победы афганского джихада против оккупации" под руководством США по всей стране пройдет государственный праздник.

14-15 августа 2021 года движение "Талибан" захватило столицу Афганистана Кабул после того, как США, их союзники и поддерживаемое ими правительство спешно покинули страну после 20-летнего присутствия.

Афганистан Кабул Талибан США Ашраф Гани
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