Талибы назначили руководителей силовых структур

Фото: MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Радикальное движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) назначило ряд своих представителей на ключевые должности в правительстве, сообщает в четверг служба дари "Радио Свобода" (в РФ внесено в реестр СМИ-иноагентов) Azadiradio.

"Талибы назначили Садра Ибрагима исполняющим обязанности министра внутренних дел, муллу Абдула Кайюма, бывшего заключенного американской тюрьмы в Гуантанамо, - исполняющим обязанности министра обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько дней назад Гол Ага был назначен главой министерства финансов.

Официального подтверждения этого сообщения со стороны талибов пока нет.

В июле-августе талибы захватили почти все провинции страны, 15 августа завладели столицей - Кабулом. Президент Ашраф Гани и многие чиновники правительства бежали из страны.