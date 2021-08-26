Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Талибы назначили руководителей силовых структур

Талибы назначили руководителей силовых структур
Фото: MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Радикальное движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) назначило ряд своих представителей на ключевые должности в правительстве, сообщает в четверг служба дари "Радио Свобода" (в РФ внесено в реестр СМИ-иноагентов) Azadiradio.

"Талибы назначили Садра Ибрагима исполняющим обязанности министра внутренних дел, муллу Абдула Кайюма, бывшего заключенного американской тюрьмы в Гуантанамо, - исполняющим обязанности министра обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько дней назад Гол Ага был назначен главой министерства финансов.

Официального подтверждения этого сообщения со стороны талибов пока нет.

В июле-августе талибы захватили почти все провинции страны, 15 августа завладели столицей - Кабулом. Президент Ашраф Гани и многие чиновники правительства бежали из страны.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 26 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах

В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах
Афганистан во власти талибов

Талибы запретят музыку в Афганистане

Талибы запретят музыку в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Посол РФ сообщил о гибели порядка 50 человек в аэропорту Кабула

Посол РФ сообщил о гибели порядка 50 человек в аэропорту Кабула
Афганистан во власти талибов

Россия накануне эвакуировала 360 граждан РФ, около 100 остались в Афганистане

Россия накануне эвакуировала 360 граждан РФ, около 100 остались в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Во Франции осужден условно заподозренный в связях с талибами афганский беженец

Афганистан во власти талибов

Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула

Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула

Что случилось этой ночью: четверг, 26 августа

Афганистан во власти талибов

Великобритания и США предупредили об угрозе безопасности в аэропорту Кабула

Великобритания и США предупредили об угрозе безопасности в аэропорту Кабула
Пандемия коронавируса

В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей

В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');