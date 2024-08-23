ИГ взяло ответственность за убийство родственников начальника безопасности талибов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля, в котором находились члены семьи командующего службой безопасности группировки "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в Нуристане Мухаммада Юсуфа Джамальзая, сообщило Aamaj News.

ИГ опубликовала на своих интернет-ресурсах заявление, в котором признало, что теракт 22 августа совершили ее представители.

При взрыве автомобиля погибли по меньшей мере четыре члена семьи Джамальзая, в том числе двое его сыновей.