Поиск

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту военные спутники Норвегии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 вывела на орбиту два спутника широкополосной связи Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) в интересах Министерства обороны Норвегии, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Ракету запустили со стартового комплекса SLC-4E на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии в воскресенье в 19:02 по времени Тихоокеанского побережья США (в понедельник в 05:02 по Москве). Примерно через 50 минут аппараты были выведены на орбиту.

Спутники общей массой 7,2 тонны оснащены транспондерами X и Ka-диапазона для военной и гражданской связи. Космические аппараты будут работать на высокой эллиптической орбите (так называемой "Молнии") и обеспечивать связь в полярном регионе.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 22-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

США SpaceX Falcon 9 Норвегия Ванденберг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обстрелян реактивными снарядами с территории Ливана

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации
Олимпийские игры-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская разведка сообщила о готовящей атаке Ирана в ближайшие дни

Израильская разведка сообщила о готовящей атаке Ирана в ближайшие дни

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

Байден назвал Харрис и Уолза отличным тандемом для президентских выборов

Король Абдалла II заявил, что Иордания не даст втянуть себя в конфликт в Газе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });