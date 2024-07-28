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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 01:09 по времени Восточного побережья США (в 08:09 по Москве). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 14-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышли из строя или сошли с орбиты. Более 6,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Falcon 9 Starlink США
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