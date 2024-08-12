Макрон заявил о сотнях предотвращенных правонарушений во время Олимпиады

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники французских правоохранительных органов предотвратили сотни связанных с безопасностью инцидентов во время Олимпийских игр во Франции, сообщил в понедельник в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы провели более миллиона административных расследований, что позволило избежать сотен инцидентов", - приводят слова Макрона французские СМИ.

По словам президента, эти расследования помогли выявить около 5,6 тыс. человек, которые могли представлять угрозу для безопасности.

В Парижском регионе, как сообщалось, было задействовано 35 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности во время Олимпиады. Активно использовались дроны, конная полиция, передвижные криминалистические лаборатории. В полиции также приняли меры для облегчения коммуникации полицейских с не говорящими по-французски иностранными туристами.