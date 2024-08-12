Поиск

Макрон заявил о сотнях предотвращенных правонарушений во время Олимпиады

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники французских правоохранительных органов предотвратили сотни связанных с безопасностью инцидентов во время Олимпийских игр во Франции, сообщил в понедельник в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы провели более миллиона административных расследований, что позволило избежать сотен инцидентов", - приводят слова Макрона французские СМИ.

СпортУ замминистра спорта Южного Судана в Париже украли сумку с деньгамиЧитать подробнее

По словам президента, эти расследования помогли выявить около 5,6 тыс. человек, которые могли представлять угрозу для безопасности.

В Парижском регионе, как сообщалось, было задействовано 35 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности во время Олимпиады. Активно использовались дроны, конная полиция, передвижные криминалистические лаборатории. В полиции также приняли меры для облегчения коммуникации полицейских с не говорящими по-французски иностранными туристами.

Франция Олимпиада Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обстрелян реактивными снарядами с территории Ливана

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации
Олимпийские игры-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская разведка сообщила о готовящейся атаке со стороны Ирана

Израильская разведка сообщила о готовящейся атаке со стороны Ирана

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

Байден назвал Харрис и Уолза отличным тандемом для президентских выборов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });