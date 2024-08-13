Маск после беседы с Трампом заявил о готовности взять интервью и у Харрис

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американский предприниматель и владелец соцсети Х Илон Маск после интервью с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом заявил, что будет рад побеседовать и с кандидатом от демократов Камалой Харрис.

"Буду также рад принять Камалу на просторах соцсети Х", - написал Маск в этой соцсети.

Ранее он взял интервью у Трампа, в ходе которого Маск задал вопросы кандидату в президенты как относительно внутренней, так и внешней политики.

Кроме того, предприниматель подтвердил, что хакеры, "по всей видимости, осуществили массированную DDоS-атаку на соцсеть Х" перед интервью Трампа, из-за чего трансляция началась с опозданием.