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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Власти Германии взяли курс на "более справедливое" экономическое сотрудничество с Китаем

В Берлине обеспокоены ростом зависимости экономики страны от КНР

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Германия не собирается препятствовать развитию экономики Китая, но стремится к более справедливому сотрудничеству в этой сфере, говорится в стратегии отношений с Китаем, которую представило правительство Германии. Об этом сообщает АР.

В документе отмечено, что зависимость Китая от Европы в сфере экономики падает, тогда как зависимость Германии от Китая за последние годы выросла. Власти Германии хотят, чтобы экономическое сотрудничество с Китаем было "более справедливым, устойчивым и взаимным".

Также в стратегии отмечается, что Германия будет и дальше вести бизнес с Тайванем, так как находится в хороших отношениях с ним и планирует их расширять.

Документ подписал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он базируется на стратегии национальной безопасности Германии, опубликованной месяц назад.

Германия Китай
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