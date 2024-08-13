Пресс-секретарь Борреля не комментирует события в Курской области

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз не комментирует события в Курской области России, но поддерживает право Украины на самозащиту, заявила на брифинге Набила Массрали, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский союз не является участником этих событий и не комментирует развитие ситуации на линии фронта. Мы полностью поддерживаем право Украины защищаться, и мы поддерживаем ее усилия по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета", - сказала она.

Отвечая на вопрос об использовании украинскими военными западного вооружения, в частности, из стран ЕС, на территории России, Массрали заявила, что оно поставляется ВСУ "для самообороны".