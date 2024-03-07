Число новорожденных в ЕС в 2022 году впервые упало ниже 4 млн

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Число детей, рожденных в странах Евросоюза, в 2022 году впервые оказалось ниже 4 млн, согласно опубликованным в четверг данным Статистического управления ЕС (Евростат).

В позапрошлом году количество новорожденных сократилось до 3,88 млн по сравнению с 4,09 млн годом ранее. Это самый низкий показатель с начала сбора сопоставимых данных в 1960 году, пишет Financial Times.

При этом особенно заметно он снизился в Греции, Ирландии и Эстонии.

Число новорожденных уменьшается в ЕС с 2008 года, когда оно составляло 4,68 млн.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рожденных детей на одну женщину за всю ее жизнь) в 2022 году составил 1,46 против 1,53 в 2021 году и 1,51 в 2020 году.