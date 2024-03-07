Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Число новорожденных в ЕС в 2022 году впервые упало ниже 4 млн

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Число детей, рожденных в странах Евросоюза, в 2022 году впервые оказалось ниже 4 млн, согласно опубликованным в четверг данным Статистического управления ЕС (Евростат).

В позапрошлом году количество новорожденных сократилось до 3,88 млн по сравнению с 4,09 млн годом ранее. Это самый низкий показатель с начала сбора сопоставимых данных в 1960 году, пишет Financial Times.

При этом особенно заметно он снизился в Греции, Ирландии и Эстонии.

Число новорожденных уменьшается в ЕС с 2008 года, когда оно составляло 4,68 млн.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рожденных детей на одну женщину за всю ее жизнь) в 2022 году составил 1,46 против 1,53 в 2021 году и 1,51 в 2020 году.

ЕС Евростат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Швеция 7 марта официально станет 32-м членом НАТО

ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии

ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

Премьер Эстонии отказалась от выдвижения на пост главы Еврокомиссии

Израиль готов к операции против "Хезболлы", если соглашения с Ливаном не будет до 15 марта

Израиль готов к операции против "Хезболлы", если соглашения с Ливаном не будет до 15 марта

В ЕС предложат новые санкции в отношении РФ в связи со смертью Навального

В ЕС предложат новые санкции в отношении РФ в связи со смертью Навального

Машинисты в Германии начали 35-часовую забастовку

Машинисты в Германии начали 35-часовую забастовку

Что случилось этой ночью: четверг, 7 марта

Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода

Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });