Белоруссия направила обращение председателю СБ ООН из-за украинских беспилотников

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минск направил обращение председателю Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом с украинскими БПЛА, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.

"В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета Безопасности ООН, в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона", - говорится в сообщении.

"Беларусь оставила за собой право, в случае повторения подобных провокаций, на созыв внеочередного заседания", - подчеркнули в МИД республики.

Сообщается, что "озабоченность в отношении потенциала эскалации ситуации в регионе из-за агрессивных и непродуманных действий украинской стороны будет доведена до Генерального секретаря ООН".

Позиция республики в отношении инцидента также будет опубликована в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В аналогичном ключе по линии ОБСЕ позиция белорусской стороны доведена до действующего мальтийского председательства этой организации, хорватского председательства Форума по сотрудничеству в области безопасности, генерального секретаря ОБСЕ, государств-участников и стран-партнеров по сотрудничеству ОБСЕ, отметили в МИД.

"Беларусь будет последовательно привлекать внимание международных организаций к складывающейся ситуации, которая может иметь крайне пагубные последствия, и добиваться ее адекватной правовой оценки", - резюмировали там.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 августа сообщил об инциденте в воздушном пространстве республики, который произошел вечером 9 августа. По его словам, силы ВВС и войск ПВО Белоруссии были переведены в повышенную боеготовность из-за нарушения границы украинскими беспилотниками. Несколько целей были уничтожены над территорией Белоруссии, по остальным информация была передана российской стороне.