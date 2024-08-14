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Премьер-министр Японии решил не выдвигаться на второй срок

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре, сообщает телеканал NHK.

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил, что не будет участвовать в выборах от правящей Либерально-демократической партии в следующем месяце", - сообщает телеканал.

Это означает, что в Японии скоро будет новый премьер-министр.

Телеканал напоминает, что несколько фракций ЛДП оказались вовлечены в скандал со сбором средств.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что правительство Кисиды пользуется низким рейтингом одобрения.

Ожидается, что Кисида объяснит свое решение на пресс-конференции, которая состоится в 11:30 (5:30 по Москве) в среду.

Фумио Кисида Япония
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