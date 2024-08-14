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Что случилось этой ночью: среда, 14 августа

В Белгородской области объявлена ЧС, Байден поддерживает прямые контакты с Киевом, японский премьер не идет на второй срок

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Режим ЧС регионального уровня введен в Белгородской области. Также губернатор Гладков сообщил о возможном введении ЧС федерального уровня.

- Четыре украинские ракеты сбиты в Курской области. Большое количество беспилотников уничтожено в Воронежской области.

- Матч РПЛ между "Спартаком" и "Факелом" перенесен из Воронежа в Москву. Ранее губернатор Гусев поручил приостановить проведение массовых мероприятий.

- Байден сообщил, что США в последнее время поддерживают прямой контакт с Украиной. Он считает, что наступательные действия Украины "создают реальную дилемму" для Кремля.

- Премьер-министр Японии Кисида решил не выдвигаться на второй срок. Ожидается, что он объяснит свое решение на пресс-конференции в среду.

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