Россия заявила протест Японии в связи с планами проведения учений на Хоккайдо

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей провести с 19 по 25 июля серию совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо - в непосредственной близости от границ РФ, сообщает в пятницу российский МИД.

"Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой, в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами-членами НАТО. Расцениваем подобную активность как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркивают, что "безответственная политика администрации премьер-министра Фумио Кисиды ставит Токио на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом".

"Предупредили об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета Российской Федерации", - добавили на Смоленской площади.