Харрис пообещала в случае победы построить больше жилья и снизить цены на еду

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис Фото: AP/TASS

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае, если она станет главой государства, будет работать над строительством жилья, доступного для среднего класса, а также над снижением цен на продовольствие.

"Существует серьезная нехватка жилья. Как президент, я буду работать в партнерстве со строительной отраслью для постройки необходимого нам жилья", - написала она в соцсети X.

Нынешняя вице-президент отметила, что в случае победы на выборах ее приоритетной задачей станет снижение цен и увеличение экономической безопасности американцев. В частности, Харрис пообещала, что будет работать над принятием "первого в истории федерального запрета на взвинчивание цен на продовольствие".

Харрис подчеркнула, что ее администрация предоставит $25 тыс. тем, кто впервые покупает жилье для того, чтобы помочь с первоначальным взносом на новый дом. Она пообещала, что концу ее первого президентского срока в стране "положат конец жилищному дефициту, построив 3 млн новых домов и жилья под аренду, доступного для среднего класса".

На выборах в ноябре 2024 года вице-президенту будет противостоять экс-президент США республиканец Дональд Трамп.