Поиск

Харрис пообещала в случае победы построить больше жилья и снизить цены на еду

Харрис пообещала в случае победы построить больше жилья и снизить цены на еду
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис
Фото: AP/TASS

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае, если она станет главой государства, будет работать над строительством жилья, доступного для среднего класса, а также над снижением цен на продовольствие.

"Существует серьезная нехватка жилья. Как президент, я буду работать в партнерстве со строительной отраслью для постройки необходимого нам жилья", - написала она в соцсети X.

Нынешняя вице-президент отметила, что в случае победы на выборах ее приоритетной задачей станет снижение цен и увеличение экономической безопасности американцев. В частности, Харрис пообещала, что будет работать над принятием "первого в истории федерального запрета на взвинчивание цен на продовольствие".

Харрис подчеркнула, что ее администрация предоставит $25 тыс. тем, кто впервые покупает жилье для того, чтобы помочь с первоначальным взносом на новый дом. Она пообещала, что концу ее первого президентского срока в стране "положат конец жилищному дефициту, построив 3 млн новых домов и жилья под аренду, доступного для среднего класса".

На выборах в ноябре 2024 года вице-президенту будет противостоять экс-президент США республиканец Дональд Трамп.

Дональд Трамп Камала Харрис США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский газ подается для транзита через Украину почти на прежнем уровне

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 17 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден сообщил, что переговорщики по Газе в ближайшее время продолжат переговоры

Байден сообщил, что переговорщики по Газе в ближайшее время продолжат переговоры

Бразилия планирует нарастить добычу нефти к 2034 году почти в 1,5 раза

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });