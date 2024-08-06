Кандидат в президенты США от демократов Харрис получила 99% голосов делегатов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис, добившаяся выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, получила поддержку 99% делегатов партийного съезда, сообщает во вторник издание The Hill.

Председатель национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон объявил, что по итогам продолжавшегося почти неделю онлайн-голосования, за Харрис проголосовали 99% всех делегатов, которые принимали в нем участие.

В электронных бюллетенях, которые получили делегаты съезда Демократической партии, фигурировало лишь одна кандидатура – Харрис, однако делегатам разрешалось при желании не отдавать за нее голоса.

О том, что Харрис де-факто победила на голосовании участников партийного съезда, сообщалось еще на прошлой неделе. Однако окончательные итоги организаторы этой процедуры подвели лишь во вторник.

Президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки, однако продолжит выполнять обязанности президента до истечения срока полномочий и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.