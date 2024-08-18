Предложения США по Газе могут способствовать тому, что Катар и Египет убедят ХАМАС пойти на сделку

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американское предложение по соглашению о прекращении огня и освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, может позволить США, Катару и Египту, выступающим посредниками на переговорах, оказать давление на ХАМАС с целью достижения договоренности, сообщает The Times of Israel.

Это предложение американской стороны не предусматривает сохранения израильского присутствия вдоль границы между Газой и Египтом или создания механизма в центральной части Газы для предотвращения возвращения вооруженных сил ХАМАС на север сектора, на чем последовательно настаивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет газета.

Она, ссылаясь на информацию 12-го канала израильского телевидения, отмечает, что переговоры с участием США и Израиля продолжатся в воскресенье в Каире. У Нетаньяху также запланированы переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который должен прибыть в Израиль в воскресенье.

"Только если Израиль и США смогут согласовать условия по этим двум ключевым вопросам, Египет и Катар смогут заставить ХАМАС пойти на сделку. ХАМАС ясно дал понять, что не согласится на соглашение, которое сохранит эти два требования Израиля", - говорится в публикации.

The Times of Israel напоминает, что в заявлении, опубликованном в субботу вечером, канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильские переговорщики проинформировали его о ходе переговоров в Дохе и "выразили осторожный оптимизм относительно возможности продвижения сделки", поскольку предложение США "содержит компоненты, которые приемлемы для Израиля".

"Мы должны надеяться, что сильное давление на ХАМАС со стороны Соединенных Штатов и посредников приведет к устранению несогласия с американским предложением и позволит добиться прорыва в контактах", - отмечается в заявлении.

В пятницу президент США Джо Байден заявил, что стороны переговоров по Газе как никогда близки к достижению соглашения.

"Стороны стали друг другу ближе, чем три дня назад - до того, как начались переговоры в Дохе", - сказал он.

"Я не хочу накликать ничего плохого, но... у нас, возможно, что-то получится", - отметил Байден.

В то же время, представитель ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади заявил Sky News, что оптимизм Байдена - всего лишь попытка успокоить враждебные силы, и в ходе переговоров в Дохе "никаких улучшений не произошло".

"Администрация Байдена пытается показать, что обстановка благоприятная. Но первый раунд показал, что улучшений нет", - сказал он.

По его словам, заявления Байдена были направлены лишь на то, чтобы "все звучало позитивно в средствах массовой информации" и "чтобы Ось сопротивления оставалась спокойной и не реагировала на убийства, не скатывалась к региональной войне".

"Посредники сказали нам, что спорные моменты не были решены, и Нетаньяху выдвинул дополнительные условия, чем еще больше усложнил ситуацию", - заявил представитель ХАМАС.